У погибшей под Курском журналистки Кузнецовой осталось двое детей

Фото: vk.com/Юлия Кузнецова

У главреда "Народной газеты" Юлии Кузнецовой, которая погибла при атаке ВСУ в Курской области, осталось двое несовершеннолетних детей. Об этом рассказали на странице регионального правительства в соцсети "ВКонтакте".

"Уроженка Большесолдатского района, она была патриотом своей страны и искренне любила малую родину. Юлии Николаевне было 34 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Кузнецова устроилась в газету в 2008 году, с июля 2023-го исполняла обязанности руководителя, а летом этого года была назначена главным редактором. При этом коллектив характеризовал женщину как доброго и честного человека, а также отмечал ее ответственность и грамотность как сотрудника и руководителя.

Обстрел ВСУ служебного автомобиля МВД РФ произошел 17 ноября в селе Большое Солдатское. Во время нападения дрона Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе.

Кроме того, в результате вражеских действий пострадали оператор электронного набора и верстки местного издания и сотрудник полиции, их отвезли в медучреждение.

СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Сейчас следователи устанавливают личности злоумышленников для дальнейшего привлечения их к ответственности.