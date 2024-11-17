Мужчина получил травму головы после падения БПЛА в Ижевске

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Пострадавший при падении беспилотника в Ижевске мужчина получил травму головы. Об этом пресс-служба регионального Минздрава сообщает в телеграм-канале.

Мужчина госпитализирован, оказывается вся необходимая медпомощь. На месте происшествия продолжает работать бригада скорой помощи, отметили в ведомстве.

При этом падение БПЛА не повлияло на работу систем городского хозяйства, подчеркнул мэр города Дмитрий Чистяков.

"Объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт работают штатно, движение по городским магистралям организовано как обычно", – передает слова Чистякова мэрия Ижевска.

По словам главы городской администрации, оперативные службы слаженно и оперативно делают свою работу. Основная задача сейчас – не поддаваться панике, добавил он.

Взрыв в заводском цехе в Ижевске произошел утром 17 ноября из-за атаки беспилотника. На производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений нет, персонал эвакуировали.

До этого БПЛА атаковали два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области. В результате на одном из них вспыхнул пожар, которое специалисты оперативно ликвидировали. Также травмы получили два работника предприятия.