Замглавы Херсонской области Губарева может выйти на свободу 17 ноября

Фото: vk.com/k_gubareva

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, которая была задержана правоохранителями, может выйти на свободу в четверг, 17 ноября. Об этом сообщил ее муж, общественный деятель Павел Губарев в своем телеграм-канале.

По его словам, Губарева сама рассказала ему об этом вечером 16 ноября.

"Позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем", – написал он.

Накануне супруг Губаревой сообщил о ее пропаже. По его словам, чиновница перестала выходить на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что Губарева была задержана в рамках уголовного дела об экономических преступлениях. При этом в управлении МВД по Херсонской области не дали официального подтверждения или опровержения этой информации.

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