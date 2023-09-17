Российские спасатели приступили к работе в пострадавшей от наводнения Ливии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС России приступили к работе в ливийском городе Дерна, который накануне сильно пострадал от наводнения. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В городе Дерна в Ливии силами и средствами МЧС России был развернут аэромобильный госпиталь Отряда "Центроспас" и организован автономный полевой лагерь. Сообщается, что в наиболее пострадавших районах работают 59 спасателей Центра "Лидер", в том числе кинологи.

"Специалисты оснащены всем необходимым инструментом, плавсредствами и водолазным оборудованием", – сообщили в ведомстве.

Спасателям предстоит обследовать наиболее сложные участки в затопленном городе, в том числе и подвалы разрушенных зданий. Помимо этого, спасатели МЧС России руководят местными поисковыми группами, профессионально оценивая уровень риска и направление работ.

Также российские спасатели доставили в Ливию тридцать тонн гуманитарной помощи для пострадавшего населения. В составе груза аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы, палатки, одеяла, передвижные электростанции.

В воскресенье, 10 сентября, из-за проливных дождей, которые были вызваны пришедшим в Ливию циклоном "Даниэль", в ряде городов и населенных пунктов на востоке страны образовались паводки.

Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнением и ураганом на северо-востоке страны.