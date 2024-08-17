Автомобиль и грузовик столкнулись на 62-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль и грузовик столкнулись на внутренней стороне 62-го километра МКАД. В результате ДТП грузовик наехал на разделительное ограждение, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии было затруднено. Водителей призывали выбирать пути объезда, однако позже движение восстановили.

15 августа три человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей во Владимирской области. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения. После этого машина врезалась в автомобиль Lada. Водители обоих транспортных средств погибли на месте.

Ранее во Владимире автомобиль без водителя сбил детей в возрасте 7–8 лет, которые находились на тротуаре. Припаркованный рядом "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам.

