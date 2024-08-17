Электроснабжение восстановили во Владивостоке

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Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение, сейчас в городе нет никаких отключений, передает телеграм-канал Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

Авария была устранена в 22:51 по местному времени (15:51 по московскому. – Прим. ред.). Речь шла об улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и других (всего 15 улицах), где энергетики восстановили электроснабжение.

Проблемы с подачей электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании. В результате была включена защита на блоках 1, 6, 3.

При этом в компании ДРСК на тот момент указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

На фоне этого медучреждения перевели на резервные источники питания.