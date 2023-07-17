Экс-глава полиции Нью-Йорка заявил, что спецслужбы знают, чей кокаин нашли в Белом доме

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Секретная служба знает, кому принадлежит обнаруженный в Белом доме кокаин, но замалчивает эту информацию. Об этом заявил бывший начальник полиции Нью-Йорка, спонсор республиканцев Бернард Керик.

13 июля стало известно, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме. При этом установить обстоятельства того, как порошок появился в резиденции, специалистам службы не удалось.

"Они никого не нашли, потому что они не хотели никого найти", – цитирует его New York Post.

По словам Керика, спецслужба трижды пыталась скрыть место находки кокаина. Он также считает странным факт того, что наркотическое вещество было оставлено вне зоны камер. Экс-полицейский уверен, что при желании Секретная служба могла бы отследить оставившего кокаин по камерам перед его приходом в "мертвую" зону.

Кокаин в Белом доме нашли сотрудники Секретной службы США 2 июля во время обхода здания. Прибывшие на место специалисты сообщили об обнаружении желтой ленты с надписью "гидрохлорид кокаина".

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, предположил, что наркотическое вещество могло принадлежать действующему лидеру Америки Джо Байдену либо его сыну Хантеру. Он также обратил внимание на то, что СМИ пытаются "свести историю на нет" как можно быстрее.



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