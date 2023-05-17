Пострадавшие при возгорании на газопроводе в ХМАО остаются в тяжелом состоянии

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Пострадавшие при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода в Белоярском районе Югры остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.

"На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое – в ожоговом центре Сургута. Состояние тяжелое, стабильное", – написал директор Депздрава ХМАО.

Добровольский подчеркнул, что в настоящее время врачи делают все, чтобы спасти жизни пострадавшим людям.

Ранее Добровольский сообщил, что при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Югорск" погиб один человек и пять граждан пострадали. Последних пришлось эвакуировать при помощи вертолетов санавиации. Их доставили в больницу Нягани.

Позже стало известно, что уголовное дело возбудили по факту возгорания на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

