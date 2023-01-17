В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии девочки, которую ранила ножом одноклассница

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здоровью школьницы из Дагестана, на которую с ножом напала одноклассница, ничто не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Она осмотрена врачами, ей оказана помощь. Сейчас с ней работают педагоги и психологи", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Инцидент произошел 16 января в школе села Муги Акушинского района. Ученица 9-го класса нанесла сверстнице семь ножевых ранений во время урока математики. Пострадавшую госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану, организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске ученик 8-го класса нанес однокласснику ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам детского омбудсмена ХМАО Людмилы Низамовой, причиной нападения мог стать длительный конфликт между мальчиками.

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