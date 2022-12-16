Задержаны подозреваемые в подрыве полицейского автомобиля на юго-востоке Турции

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Сотрудники турецкой полиции по горячим следам задержали двух подозреваемых в подрыве автомобиля на юго-востоке страны, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на странице в Twitter.

"Задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к взрыву", – написал он.

Как отмечают местные власти, в результате произошедшего ранения получили девять сотрудников полиции.

"Девять полицейских получили ранения в результате теракта с подрывом автомобиля, когда бронированный автобус, перевозивший сотрудников полиции, проезжал мимо", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

ЧП произошло рано утром в пятницу, 16 декабря, на трассе Диарбакыр – Мардин. Взрывное устройство привели в действие в припаркованной у дороги машины дистанционно. Взрыв прогремел в тот момент, когда мимо проезжала полицейская машина.

13 ноября в Турции произошел теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибли шесть человек, еще 81 были ранены.

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