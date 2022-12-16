Компания-судовладелец снимет с мели судно на Сахалине

Фото: 65.mchs.gov.ru

Рыболовецкое судно "Островной-5" начали снимать с мели в районе острова Парамушир на Сахалине, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

Судно находится в исправном состоянии. Мероприятия по снятию с мели проводятся судовладельцем – Рыбокомбинатом "Островной".

Экипаж вернулся на борт судна "Островной-5" 16 декабря, когда улучшились погодные условия. В ходе проверки неисправностей на борту не обнаружили, разлива ГСМ нет.

Накануне утром сообщалось, что рыболовецкое судно, принадлежащее сахалинскому рыбному комбинату, село на мель возле острова Парамушир, а затем повалилось на бок.

Позже экипаж рыболовецкого судна эвакуировали на плот. Угрозы для жизни и здоровья членов экипажа, а также для окружающей среды не было. Начать работы по выводу судна с мели было невозможно из-за погодных условий – мешали сильный ветер и плохая видимость.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!