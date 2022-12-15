Севшее на мель на Сахалине судно повалилось на бок

Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

Рыболовецкое судно, севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось на бок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна. Экипаж эвакуацию не запрашивал и сигнал SOS не подавал.

По некоторым данным, судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра.

Ранее поступала информация о 12 членах экипажа. Также говорилось, что корабль не терпит бедствие, поскольку сел на мель и стоит на якоре.

Утром сообщалось, что рыболовецкое судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату.

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