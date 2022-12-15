Экипаж севшего на мель на Сахалине судна эвакуировали

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Экипаж рыболовецкого судна, севшего на мель на Сахалине, эвакуировали на привязанный к нему плот, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Угрозы для жизни и здоровья членов экипажа из 12 человек, а также для окружающей среды нет.

Уточняется, что недалеко от аварийного судна "Островной-5" находится второе судно предприятия – "Островной-12". Когда погодные условия улучшатся, спасатели организуют работы по снятию судна с мели.

Утром сообщалось, что рыболовецкое судно, принадлежащее сахалинскому рыбному комбинату, село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, а затем повалилось на бок.

Экипаж эвакуацию не запрашивал и сигнал SOS не подавал. По некоторым данным, судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра.

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