В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, части тела которого нашли в реке

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, расчлененное тело которого ранее обнаружили в реке Смоленке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме 1 по улице Смоленской. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина", – отметили в ведомстве.

Правоохранители полагают, что в ходе бытового конфликта сын застрелил отца из охотничьего ружья, после чего расчленил тело и бросил в реку. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Сумка с телом 66-летнего мужчины была обнаружена ранее в понедельник. Ее нашли во время проведения работ по укреплению набережной рядом с мостом Кораблестроителей.

