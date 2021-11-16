В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, части тела которого нашли в реке

21:27
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, расчлененное тело которого ранее обнаружили в реке Смоленке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме 1 по улице Смоленской. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина", – отметили в ведомстве.
Правоохранители полагают, что в ходе бытового конфликта сын застрелил отца из охотничьего ружья, после чего расчленил тело и бросил в реку. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Сумка с телом 66-летнего мужчины была обнаружена ранее в понедельник. Ее нашли во время проведения работ по укреплению набережной рядом с мостом Кораблестроителей.
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