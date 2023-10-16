16 октября, 23:09Происшествия
Три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Три беспилотника самолетного типа были сбиты ПВО РФ в Белгородской области. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа", – написал он.
Гладков подчеркнул, что оперативные службы в настоящий момент уточняют информацию о последствиях на земле. Он отметил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.
До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.
Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью
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