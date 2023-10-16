Три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника самолетного типа были сбиты ПВО РФ в Белгородской области. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа", – написал он.

Гладков подчеркнул, что оперативные службы в настоящий момент уточняют информацию о последствиях на земле. Он отметил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.

До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.



Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью