Мать-одиночка объяснила, почему оставила младенца на лавке в Подмосковье

16:38
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Одинокая мать, оставившая новорожденную дочь на лавке в подмосковных Люберцах, заявила, что не была готова растить пятого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как она сама поясняет, после внезапных ночных родов испугалась, что не сможет одна потянуть финансово пятерых детей... Мама одинокая, в декрете, живет с детьми, бабушкой и отчимом в стесненных жилищных условиях", – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По словам специалиста, женщина позвонила в полицию и сообщила о якобы найденном ребенке. Сейчас с матерью работают сотрудники социальных служб, ей окажут всестороннюю поддержку. Сама она уже заявила, что будет готова забрать дочь.
Об инциденте стало известно утром 16 сентября. Как рассказала начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полиция начала оперативную проверку по факту обнаружения ребенка на лавочке.
По словам Мишоновой, ребенок полностью здоров. Родилась девочка дома, в соответствии со сроком беременности.
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