Беспилотник был уничтожен над акваторией моря у Севастополя

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Системы ПВО работают в Севастополе. Предварительно, один беспилотник уже был сбит над акваторией моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, все службы были приведены в состояние боевой готовности.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", – обратился Развожаев к местным жителям.

Ранее четыре мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Пострадавших бригадами СМП доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих раненых с различными осколочными ранениями отвезли в областную клиническую больницу.

Кроме того, число пострадавших при падении обломков ракет в городе Льгове Курской области выросло до четырех. Двое раненых были госпитализированы, еще два человека находятся на амбулаторном лечении. Детей среди пострадавших нет.