Четыре беспилотника уничтожено на севере Ростовской области

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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника на севере Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также нет. Российские военные продолжают отражать воздушную атаку.

Беспилотник самолетного типа также был уничтожен этой ночью над территорией Воронежской области. По данным местных властей, пострадавших и разрушений не выявлено.

Кроме того, атаке БПЛА подвергся завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области. Дрон сбросил на территорию завода взрывное устройство, в результате чего там вспыхнул пожар.