В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по региону

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Запорожской области задержаны украинец и двое граждан РФ, которые могут быть причастны к теракту в отношении замглавы УМВД России по региону. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

По данным следствия, подозреваемые действовали по приказу Службы безопасности Украины. Кроме того, СБУ предоставила диверсантам взрывчатые вещества.

"Предварительно установлено, что подозреваемые готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области", – говорится в публикации.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье об ответственности за совершение террористического акта. Специалисты стараются установить все факты их правонарушений.

27 апреля в Мелитополе прогремел взрыв, жертвой которого стал полицейский. ЧП произошло в 05:15 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова. Сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате происшествия двое сотрудников полиции получили ранения. Впоследствии один из них скончался в больнице.

Еще один взрыв произошел в Мелитополе 12 мая. В результате инцидента без электроснабжения остались части города Красная Горка, Микрорайон и Ханда, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Тамбовка и Нововасильевка.

