Открытое горение ликвидировано на пожаре в частном доме в Одинцово

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме в СНТ "Горицвет" в Одинцово. Об этом МЧС России сообщает в телеграм-канале.

"Открытое горение ликвидировано", – указано в сообщении.

О пожаре в деревне Чигасово в подмосковном Одинцовском районе стало известно вечером 15 ноября. Огонь распространился на 300 "квадратов". Пожар тушили 15 спасателей и три единицы техники.

Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировали 24 человека, в том числе 18 детей.

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов сообщил, что при пожаре пострадали трое мальчиков возрастом 6 месяцев, 1,5 года и 3 года, а также две женщины 22 и 35 лет.

Одинцовская прокуратура устанавливает причины произошедшего. Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома.