РИА Новости: экс-хозяин квартиры в Лобне, где нашли арсенал боеприпасов, умер

Фото: телеграм-канал "Глава Лобни | Анна Кротова"

Бывший хозяин квартиры в подмосковной Лобне, где обнаружился арсенал боеприпасов, умер еще до инцидента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Хозяин квартиры с арсеналом умер, его квартиру продали дети", – сказал собеседник агентства.

Затем, 14 ноября, жилец дома № 5 по улице Научный городок во время ремонта вскрыл полы и нашел там целый арсенал из снарядов, мин, гранат и патронов. Из-за этого были эвакуированы 38 человек, включая 5 детей.

По версии СМИ, предыдущий владелец мог быть черным копателем, так как одна из найденных противопехотных мин оказалась времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли опасные находки и обезвредили их, позволив жителям вернуться домой.

