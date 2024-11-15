РИА Новости: обезвреженная в Лобне мина времен ВОВ могла принадлежать черному копателю

Фото: телеграм-канал SHOT

Обезвреженная в квартире многоэтажного дома в подмосковной Лобне противопехотная мина времен Великой Отечественной войны могла принадлежать черному копателю. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

"Найдена в местах боев черным копателем", – заявил агентству источник в экстренных службах.

Вечером 14 ноября 38 человек, в числе которых оказались пятеро детей, эвакуировали из дома после того, как один из местных жителей обнаружил под полом своей квартиры противопехотную осколочную мину.

Территорию возле здания также оцепили и вызвали саперов, которые спустя время обезвредили боеприпас. Жители дома через некоторые время вернулись в свои квартиры.

