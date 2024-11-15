Движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

Движение затруднено на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле в Москве из-за ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы столицы. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших выясняются.

Ранее грузовик и трамвай маршрута № 23 столкнулись на севере столицы. Авария произошла примерно в 09:30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских". Предварительно установлено, что водитель грузовика не уступил дорогу трамваю при повороте, поэтому произошло столкновение. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого три человека получили травмы в результате ДТП на Алтуфьевском шоссе. По данным ГАИ, автобус наехал на мачту городского освещения. Пострадали водитель автобуса и два пассажира. Предварительно, водителю стало плохо за рулем, из-за чего и произошла авария.

