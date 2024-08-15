Пять автомобилей столкнулись на 40-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На внутренней стороне 40-го километра МКАД, в районе съезда № 41, произошло ДТП с участием пяти автомобилей, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, сейчас на месте аварии работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Дептранс рекомендовал выбирать пути объезда.

В департаменте добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в настоящий момент уточняются.

Утром 15 августа произошло ДПТ между двумя грузовиками и мотоциклом на внешней стороне 107-го километра МКАД. Позже на мосту Лужники опрокинулся грузовик.