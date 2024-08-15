15 августа, 20:20Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на 40-м км МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На внутренней стороне 40-го километра МКАД, в районе съезда № 41, произошло ДТП с участием пяти автомобилей, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, сейчас на месте аварии работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Дептранс рекомендовал выбирать пути объезда.
В департаменте добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в настоящий момент уточняются.
Утром 15 августа произошло ДПТ между двумя грузовиками и мотоциклом на внешней стороне 107-го километра МКАД. Позже на мосту Лужники опрокинулся грузовик.
Два грузовика и мотоцикл столкнулись на МКАД