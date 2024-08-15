Два грузовика и мотоцикл столкнулись на МКАД

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

ДПТ между двумя грузовиками и мотоциклом произошло на внешней стороне 107-го километра МКАД, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших пока не известны.

Из-за произошедшего в районе ДТП затруднено движение. В связи с этим транспортное ведомство порекомендовало водителям выбирать пути объезда.

Ранее в Калининграде водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них с различными травмами были доставлены в больницу, оставшимся двоим назначили амбулаторное лечение.

Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".