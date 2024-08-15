15 августа, 12:08Происшествия
Грузовик опрокинулся на мосту Лужники
Фото: depositphotos/svedoliver
Грузовик опрокинулся на мосту Лужники. Движение транспорта в сторону центра было затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В связи с аварией водителей призывали выбирать пути объезда. К настоящему времени движение на участке восстановили.
Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются. На месте ДТП работают оперативные службы города.
Утром 15 августа ДПТ произошло между двумя грузовиками и мотоциклом на внешней стороне 107-го километра МКАД. Из-за произошедшего в районе аварии было затруднено движение.
Ранее в Калининграде водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них с различными травмами были доставлены в больницу, оставшимся двоим назначили амбулаторное лечение.
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