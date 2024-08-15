Отравленная ртутью российская шахматистка призвала пожизненно дисквалифицировать соперницу

Фото: телеграм-канал "Полдень Дагестана"

Шахматистка Умайганат Османова, которую пыталась отравить ртутью перед соревнованием ее же соперница Амина Абакарова на региональном турнире в Дагестане, призвала к пожизненной дисквалификации злоумышленницы на всех уровнях. Об этом она рассказала в беседе с "Матч ТВ".

Пострадавшая спортсменка отметила, что не хотела бы для соперницы назначения какого-то уголовного наказания, однако указала на необходимость пожизненно дисквалифицировать Абакарову на всех уровнях и запретить ей вести образовательную деятельность. Османова считает, что это станет для злоумышленницы самым строгим наказанием, так как та очень любит шахматы.

"Если у меня на первом месте всегда стоит моя семья, мои дети, то ей 40 лет, семьи нет, единственное, что у нее есть – это шахматы. Для меня участие в подобных турнирах – лишь игра, хобби, удовольствие, любимое занятие, а для нее – смысл жизни на протяжении многих лет", – объяснила Османова.

Она также попросила принять меры и не закрывать на этот инцидент глаза.

7 августа за несколько минут до начала проведения чемпионата Дагестана по шахматам Абакарова подошла к столику Османовой и вылила на доску ртуть. В результате отравленной девушке стало плохо, ей экстренно вызвали скорую помощь.

Злоумышленницу оперативно вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Так, по информации СМИ, незадолго до начала соревнований Абакарова интересовалась, работают ли в зале камеры видеонаблюдения. Ей ответили отрицательно, однако в действительности они записывали все происходящее в зале.

По предварительным данным, Абакарова пошла на такой шаг, чтобы устранить соперницу на соревновании. По некоторым сведениям, у них также был давний конфликт.

В связи с этим инцидентом Федерация шахмат России решила временно отстранить Абакарову от участия во всех турнирах под эгидой организации. Президент федерации Андрей Филатов уточнял, что ФШР теперь будет ждать вердикта правоохранительных органов, после которого уже будет решено о возможной пожизненной дисквалификации девушки.

