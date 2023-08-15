15 августа, 20:20Происшествия
Крыша теплового пункта обрушилась на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Кровля теплового пункта обрушилась на Краснодонской улице на юго-востоке столицы, никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на публичное акционерное общество "МОЭК".
Согласно информации, в здании велся плановый ремонт. В ПАО уточнили, что работы выполнят в течение этого месяца.
"На горячем водоснабжении работы не сказываются, так как близлежащие дома находятся в плановом ограничении на 10 дней для профилактических работ. Холодное водоснабжение обеспечивается", – говорится в сообщении.
До этого четверо рабочих погибли при откачке воды из коллектора в Мытищах. По факту смерти людей было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, тела четверых рабочих, которые откачивали воду из коллектора, обнаружили 22 мая в коллекторе, расположенном возле многоквартирного дома по улице Борисовка.
4 марта на территории строительной площадки на улице Лобачевского, доме 114, произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров. В результате один человек погиб.
Дело возбудили по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Лобачевсокго
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