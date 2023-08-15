Крыша теплового пункта обрушилась на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Кровля теплового пункта обрушилась на Краснодонской улице на юго-востоке столицы, никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на публичное акционерное общество "МОЭК".

Согласно информации, в здании велся плановый ремонт. В ПАО уточнили, что работы выполнят в течение этого месяца.

"На горячем водоснабжении работы не сказываются, так как близлежащие дома находятся в плановом ограничении на 10 дней для профилактических работ. Холодное водоснабжение обеспечивается", – говорится в сообщении.

До этого четверо рабочих погибли при откачке воды из коллектора в Мытищах. По факту смерти людей было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, тела четверых рабочих, которые откачивали воду из коллектора, обнаружили 22 мая в коллекторе, расположенном возле многоквартирного дома по улице Борисовка.

4 марта на территории строительной площадки на улице Лобачевского, доме 114, произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров. В результате один человек погиб.

Дело возбудили по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Лобачевсокго