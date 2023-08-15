Уголовное дело о взрыве в Махачкале передали в центральный аппарат СК РФ

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Уголовное дело о взрыве на автозаправке в Махачкале передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для наиболее оперативного, полного и объективного расследования уголовное дело <...> по поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия уже выехали следователи-криминалисты центрального аппарата. Им поручено оперативно установить обстоятельства и причины ЧП. В рамках расследования планируется дать оценку действиям должностных лиц, которые должны были контролировать безопасность на объекте.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 80 пострадали.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где случилось ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Главам муниципальных образований было поручено организовать захоронение погибших. Семьям жертв трагедии власти региона пообещали выплатить по 1 миллиону рублей.



Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке