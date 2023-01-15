На месте крушения самолета в Непале нашли выживших – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Французское агентство AFP со ссылкой на заместителя главного чиновника в районе Каски Гурудатта Дхакала заявило об обнаружении выживших в результате авиакатастрофы в Непале. Соответствующее сообщение было размещено на странице СМИ в Twitter.

"На данный момент было обнаружено 29 тел, некоторые выжившие были отправлены в больницу для лечения", – приводит агентство слова Дхакала.

Самолет потерпел крушение 15 января в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара. В связи с произошедшим аэропорт города приостановил работу, воздушное пространство над регионом закрыто.

До этого сообщалось, что все 72 пассажира рейса, включая 68 пассажиров и 4 члена экипажа, погибли. Посол РФ в Непале Алексей Новиков сообщил, что в результате катастрофы погибли 4 россиянина, находившиеся на борту судна.



Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

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