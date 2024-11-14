РБК: полиция Москвы начала проверку из-за изрисованного памятника Кадырову

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Московские полицейские проводят проверку из-за изрисованного памятника главе Чечни Ахмату Кадырову, пишет РБК со ссылкой на источник в столичном МВД.

"По факту выявленной публикации о порче памятника проводится проверка", – сказал источник.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Надпись на памятник, по некоторым данным, нанесли неизвестные в ночь на 13 ноября, позже ее стерли работники коммунальных служб.

Ранее полиция задержала женщину, которая подожгла траурные венки у памятника "Скорбящая мать" в подмосковном Подольске.

До этого в Великом Новгороде возбудили уголовное дело в отношении вандалов, которые изрисовали монумент Победы. Жители Новгорода в соцсетях представили фотографии, на которых видно, что на памятнике кто-то написал английское слово blood, что в переводе на русский язык означает "кровь".