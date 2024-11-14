Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал при обстреле ВСУ в ЛНР

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Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал при обстреле Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас его жизнь находится вне опасности, пишет РИА Новости, ссылаясь на областную администрацию.

Как уточнил собеседник агентства, чиновник в ближайшее время будет доставлен в Астрахань, где ему проведут детальное обследование и последующую реабилитацию.

Агаев прибыл в Кременную ЛНР в рамках рабочей командировки, чтобы курировать работу астраханских восстановительных бригад.

В конце октября по Луганску был нанесен ракетный удар украинской армией. Система противовоздушной обороны (ПВО) России отразила атаку. Местные власти отметили, что часть боеприпасов сдетонировала в промышленном районе города.

В связи с произошедшим временно было перекрыто движение в районе местного парка Горького, а жителей призывали соблюдать осторожность.

В связи с угрозой повторного обстрела сотрудники экстренных служб провели эвакуацию жителей домов, которые находились в зоне удара ВСУ. Эвакуация прошла совместно с властями ЛНР при помощи автобусов. Граждан отвезли в безопасное место, где им предоставили горячее питание.

