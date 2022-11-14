17:36Происшествия
Пожару на подольском заводе присвоили второй ранг сложности
"В 14:55 руководитель тушения пожара объявил ранг возгорания № 2. Привлекаемые силы и средства: 30 единиц техники, 94 человека", – заявил он.
Гусев также уточнил, что, когда на место ЧП прибыл первый пожарный расчет, было зафиксировано открытое горение упаковочного материала на третьем этаже складского помещения. В настоящее время устанавливаются причины пожара.
В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные спасли одного человека.
По факту возгорания проверку организовала прокуратура. В ходе нее будут выявлены причины и детали случившегося, а также дана оценка работе ответственных лиц.
Бывший завод "Зингер" расположен на улице Комсомольской, доме 1. Именно там и произошло возгорание. По последним данным от МЧС, площадь пожара на территории предприятия увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров.
Электромеханический завод загорелся в Подольске
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