Пожару на подольском заводе присвоили второй ранг сложности

Пожару на территории Подольского электромеханического завода (бывший завод "Зингер") присвоен второй ранг сложности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Подмосковью Ивана Гусева.

"В 14:55 руководитель тушения пожара объявил ранг возгорания № 2. Привлекаемые силы и средства: 30 единиц техники, 94 человека", – заявил он.

Гусев также уточнил, что, когда на место ЧП прибыл первый пожарный расчет, было зафиксировано открытое горение упаковочного материала на третьем этаже складского помещения. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные спасли одного человека.

По факту возгорания проверку организовала прокуратура. В ходе нее будут выявлены причины и детали случившегося, а также дана оценка работе ответственных лиц.

Бывший завод "Зингер" расположен на улице Комсомольской, доме 1. Именно там и произошло возгорание. По последним данным от МЧС, площадь пожара на территории предприятия увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров.



Электромеханический завод загорелся в Подольске

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