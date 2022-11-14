Неизвестные "заминировали" Останкинскую телебашню в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Останкинскую телебашню в Москве проверяют после сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Неизвестные отправили сообщения об угрозе взрыва не только Останкинской башни, но и экскурсионного бюро и касс.

Ранее сообщения о "минировании" получил Московский Губернский театр на Волгоградском проспекте. На место выезжали правоохранители для проверки.

До этого сообщалось об эвакуации в семи судах Москвы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Угрозы получили Тимирязевский, Бабушкинский, Перовский, Кузьминский, Чертановский, Басманный, Солнцевский и Мещанский суды.



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