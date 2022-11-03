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Новости

17:51

Происшествия

В Московский Губернский театр поступило сообщение о "минировании"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Московском Губернском театре на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Московском Губернском театре на Волгоградском проспекте. На место для проверки выехали компетентные органы", – заявил представитель служб.

Он не уточнил, была ли в здании организована эвакуация.

1 ноября из-за сообщения о "минировании" эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра Columbus на юге Москвы. Специалисты экстренных служб провели проверку помещений торгового центра, но не обнаружили взрывчатку.

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