Опубликовано видео бегства подозреваемой в подрыве бомбы в Стамбуле

Видео: телеканал A Haber

Турецкий телеканал A Haber показал видео с подозреваемой в организации теракта в Стамбуле 13 ноября.

На кадрах видно, как женщина за несколько минут до взрыва бежит по улице Истикляль, где оставила бомбу. В этот момент подозреваемая держит телефон и смотрит в экран.

Кроме того, по данным телеканала, до этого злоумышленница 40 минут сидела на скамейке рядом с местом теракта.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек. Еще 81 человек получил ранения.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 46 человек, включая саму женщину. Всех задержанных доставили в управление безопасности Стамбула. В настоящее время их допрашивают.

Эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг заявил, что благодаря задержаниям удалось избежать новых жертв.

Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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