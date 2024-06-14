14 июня, 07:31Происшествия
ПВО уничтожила за ночь 87 беспилотников над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, 70 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, по шесть беспилотников – над Курской и Воронежской областями, по два дрона – над Белгородской и Волгоградской областями и еще один БПЛА в Крыму.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Лискинском районе незначительные повреждения получил неиспользуемый резервуар местной нефтебазы.
Глава Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, сообщил о нарушенном электроснабжении в Морозовском районе региона после атаки дронов. Несколько населенных пунктов остались без света.
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