В МЧС рассказали, как спасали людей при пожаре на Фрунзенской набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МЧС рассказали Москве 24, как спасали людей при пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной.

Начальник караула 8 ПСЧ, капитан внутренней службы Артур Максимов рассказал, что вместе со спасателями поднялся на пятый этаж, чтобы ликвидировать возгорание в горящей квартире. С этого этажа им удалось спасти пожилую женщину.

"На нас из квартиры по соседству, тоже с 5-го этажа, вышла в плотное задымление пожилая женщина, мы ее оперативно вывели, используя самоспасатель "Фенист", – рассказал Максимов.

Он добавил, что еще одного пострадавшего мужчину нашли в лифте между 5-м и 6-м этажами, в котором он оказался заблокирован из-за возгорания.

Пожар случился 14 мая по адресу Фрунзенская набережная, дом 32. Горели балконы на 5-м, 6-м и 7-м этажах в жилом здании старой постройки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В результате возгорания один человек погиб, еще несколько пострадали. СК организовал проверку по факту пожара в доме, прокуратура намерена проверить управляющую компанию.

