В МЧС рассказали, как спасали людей при пожаре на Фрунзенской набережной

17:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В МЧС рассказали Москве 24, как спасали людей при пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной.
Начальник караула 8 ПСЧ, капитан внутренней службы Артур Максимов рассказал, что вместе со спасателями поднялся на пятый этаж, чтобы ликвидировать возгорание в горящей квартире. С этого этажа им удалось спасти пожилую женщину.
"На нас из квартиры по соседству, тоже с 5-го этажа, вышла в плотное задымление пожилая женщина, мы ее оперативно вывели, используя самоспасатель "Фенист", – рассказал Максимов.
Он добавил, что еще одного пострадавшего мужчину нашли в лифте между 5-м и 6-м этажами, в котором он оказался заблокирован из-за возгорания.
Пожар случился 14 мая по адресу Фрунзенская набережная, дом 32. Горели балконы на 5-м, 6-м и 7-м этажах в жилом здании старой постройки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
В результате возгорания один человек погиб, еще несколько пострадали. СК организовал проверку по факту пожара в доме, прокуратура намерена проверить управляющую компанию.
Как происходило тушение пожара в доме на Фрунзенской набережной
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