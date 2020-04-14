Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

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Спасателям удалось ликвидировать пожар в Чернобыльской зоне. На тушение тления понадобится несколько дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

За 13 апреля пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения не превышен. Также удалось не допустить распространения огня на военные склады боеприпасов и хранилище с радиоактивными отходами.

Ранее к тушению пожара была привлечена авиация и техника – задействовали 353 человека и 89 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета.

10 апреля сообщалось, что пожар распространился на территорию трех соседних лесничеств. Там наблюдалось горение травяной подстилки и зарослей камыша.

Лесной пожар в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник 4 апреля. Позднее Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка.