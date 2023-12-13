Прокуратура конфисковала холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

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Волжский городской суд Волгоградской области в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий ВПК, который ранее принадлежал экстремистам из Украины. Об этом пишет "Коммерсант".

В собственность государства перешли компании в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане. Отмечается, что изделия, выпускаемые на предприятиях, используются в том числе в производстве самолетов, вертолетов и бронетехники.

Иск был подан в суд заместителем генпрокурора России Игорем Ткачевым. Его подчиненные установили, что холдингом управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева.

Согласно данным прокуратуры, они не только публично выступали против спецоперации России, но и выступали спонсорами ВСУ через благотворительный фонд. Акционерный капитал холдинга принадлежал офшору на Кипре, директором которого была Андреева.

Суд признал обоих фигурантов дела экстремистами и постановил конфисковать их активы за одно заседание, распорядившись исполнить решение немедленно.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии общего режима бизнесмену Виктору Батурину за покушение на мошенничество.

До этого СМИ сообщали о том, что против сбежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) возбудили новое уголовное дело.