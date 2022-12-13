20:07Происшествия
Муж замглавы Херсонской области Губаревой опроверг сообщения о ее домашнем аресте
Фото: vk.com/k_gubareva
Муж вице-губернатора Херсонской области Екатерины Губарев назвал враньем информацию о домашнем аресте жены. Об этом Павел написал в своем телеграм-канале.
Заведенное против нее дело он назвал сфабрикованным. По его словам, оно уже "развалилось".
Губарев отметил, что его жена отказалась дальше работать в правительстве.
Ранее СМИ со ссылкой на представителя силовых структур сообщили, что Губарева находится под домашним арестом, а от должности ее не отстранили. До этого сообщалось, что ее задержали за экономические преступления. О ее освобождении стало известно 18 ноября.
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