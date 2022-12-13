В силовых структурах заявили, что замглавы Херсонской области под домашним арестом

Фото: телеграм-канал "Губарева Катерина"

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что от должности Губареву не отстранили.

Супруг Губаревой Павел заявил о пропаже жены 15 ноября. Тогда он рассказал, что она перестала выходить на связь в 16:30, а последний раз ее видели в здании правительства региона. Позже стало известно, что Губареву задержали за экономические преступления.

18 ноября стало известно о ее освобождении.

Полиция задержала Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении

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