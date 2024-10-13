Число пострадавших на съемках в Ленобласти детей увеличилось до 9

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Число детей, пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Толмачевском поселении Ленинградской области, возросло до девяти, сообщил глава Комитета по Здравоохранению региона Александр Жарков.

"Самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, 9 из которых – несовершеннолетние", – привели его слова в телеграм-канале ведомства.

Жарков уточнил, что всем им была оказана необходимая медпомощь, и подчеркнул, что госпитализации в стационар не потребовалось.

Инцидент произошел вечером 13 октября. Изначально было известно о 15 пострадавших. Позже их количество увеличилось до 23.

В большинстве случаев у пострадавших зафиксированы такие легкие травмы, как ушибы и ссадины. Однако одна женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

В Комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что на вызов выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы. Первая доставила пациентку в приемное отделение, вторая – оказывала медпомощь на месте происшествия. Позже в приемное отделение были доставлены еще несколько пострадавших, которых после осмотра отправили домой.

Как рассказал режиссер картины Карен Геворкян, для съемок фильма специалисты возвели полустанок, состоящий из восьми фрагментов. Во время съемок последнего дубля режиссер вместе с оператором, звукооператором и участниками массовки оказались на одном из фрагментов, из-за чего верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Таким образом, все находившиеся на ней упали на землю с высоты около 1,6 метра.