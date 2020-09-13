Число пострадавших в ДТП под Наро-Фоминском возросло до 4

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Число пострадавших в ДТП с участием трех машин под Наро-Фоминском увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренных службы региона.

"Госпитализированы четыре человека, детей среди них нет", – сказал собеседник агентства.

Машины столкнулись на 82-м километре трассы М3 "Украина". По данным МЧС, на легковой автомобиль опрокинулся КамАЗ с песком. После этого с ними столкнулся еще один автомобиль.

Машины загорелись по всей площади. К 10:30 пожар потушили, его площадь составила 27 квадратных метров. На время тушения автомобилей движение по трассе перекрыли.

Накануне в городском округе Шатура опрокинулся квадроцикл, в результате чего погиб один человек, трое получили травмы.