Пожарные локализовали возгорание на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные локализовали возгорание, которое вспыхнуло в неэксплуатируемом здании на севере столицы. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар", – говорится в сообщении ведомства.

Информации о возможных пострадавших в результате возгорания не поступало.

О пожаре в неэксплуатируемом здании стало известно вечером 13 июня. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники МЧС.

До этого спасатели потушили пожар площадью 80 квадратных метров в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. В результате происшествия никто не пострадал.