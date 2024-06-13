Евраев: никто не пострадал при уничтожении дронов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Никто не пострадал во время уничтожения беспилотников ВСУ в Ярославской области. Глава региона Михаил Евраев рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

По его словам, на земле обошлось без разрушений.

"На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112", – добавил он.

Ранее стало известно о ликвидации трех дронов в Ярославской области, а также еще одного – во Владимирской области.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Навлинским районом Брянской области.

