Евраев: никто не пострадал при уничтожении дронов ВСУ

13 июня, 07:37Происшествия
Фото: Министерство обороны РФ
Никто не пострадал во время уничтожения беспилотников ВСУ в Ярославской области. Глава региона Михаил Евраев рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.
По его словам, на земле обошлось без разрушений.
"На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112", – добавил он.
Ранее стало известно о ликвидации трех дронов в Ярославской области, а также еще одного – во Владимирской области.
До этого средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Навлинским районом Брянской области.
Силы ПВО ликвидировали украинский дрон над Брянской областью