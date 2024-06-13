Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 07:37

Происшествия
Главная / Новости /

Евраев: никто не пострадал при уничтожении дронов ВСУ

Никто не пострадал при уничтожении дронов ВСУ в Ярославской области

Фото: Министерство обороны РФ

Никто не пострадал во время уничтожения беспилотников ВСУ в Ярославской области. Глава региона Михаил Евраев рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

По его словам, на земле обошлось без разрушений.

"На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112", – добавил он.

Ранее стало известно о ликвидации трех дронов в Ярославской области, а также еще одного – во Владимирской области.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Навлинским районом Брянской области.

Силы ПВО ликвидировали украинский дрон над Брянской областью

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика