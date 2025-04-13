В результате землетрясения на востоке Таджикистана разрушены 17 домов

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В эпицентре землетрясения, произошедшего на востоке Таджикистана, по предварительным данным, оказались частично разрушены 17 жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

Также в результате подземных толчков пострадала одна школа, указали в ведомстве.

Для оценки ущерба в Раштский и Таджикабадский районы была направлена комиссия КЧС. Группу возглавил зампредседателя ведомства Хотамшо Латифзода.

Землетрясение произошло 13 апреля в 07:24 по московскому времени. Подземные толчки фиксировались на расстоянии около 170 километров от города Худжанд, численность населения которого превышает 198 тысяч человек. Очаг сеймсобытия был обнаружен на глубине 16 километров.

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составляла 6,1 балла, однако позже сейсмологи уточнили данные и понизили ее до 5,9. Информация о возможных жертвах землетрясения не поступала.