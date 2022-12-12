СК возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе

Фото: телеграм-канал ''МЧС России''

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в балашихинском торговом центре "Стройпарк". Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК.

"По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию", – говорится в сообщении.

По какой статье УК РФ начато расследование, в ведомстве не уточнили.

Пожар в торговом центре "Стройпарк" произошел утром 12 декабря. Сперва произошло возгорание стройматериалов на площадке рядом с торговым центром, откуда огонь перекинулся на первый этаж здания.

По последним данным, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Ситуация осложнилась тем, что вблизи ТЦ нет источников воды.

В экстренных службах сообщили, что в результате происшествия пострадал охранник торгового центра. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, вызванное дождем. Огонь вспыхнул под навесом, где хранился пенополистирол.

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