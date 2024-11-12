Гражданин Литвы осквернил памятник Воинам-Освободителям в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданин Литвы Валдис Барткевичюс осквернил памятник Воинам-Освободителям в Судже Курской области. Об этом пресс-служба Следственного комитета России сообщила в телеграм-канале.

Ранее мужчина также высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской культуры в Литве и других европейских странах, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, утверждают в ведомстве.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Барткевичюса уголовное дело, запросив необходимые сведения в российском МИД.

Ранее полицейские задержали женщину, которая подожгла венки у памятника "Скорбящая мать" в подмосковном Подольске. Она сделала это поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд отправил 36-летнюю местную жительницу под домашний арест. Меру пресечения ей избрали до 28 декабря включительно. Ей предъявлено обвинение в осквернении монумента, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период ВОВ, свою вину она признала.