Тела мужчины и женщины извлекли из моря в Анапе

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Из моря в Анапе извлекли тела мужчины и женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на вид погибшим 50–60 лет. На пляжах краснодарского курорта продолжает действовать запрет на купание.

Ранее сообщалось, что замначальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб при спасении тонувшей женщины в Анапе. Инцидент произошел 9 июля.

8 июля мэрия Анапы ввела запрет на купания на пляжах города из-за появившегося шторма и донного течения.

Кроме того, на Кубани объявили штормовое предупреждение, действующее до 12 июля. Синоптики прогнозировали в эти дни ливни, град, грозы, шквалистый ветер и подъем уровня рек.

Запрет на купание в море установили в Анапе